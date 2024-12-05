Российская база в сирийском городе Тартус может стать жертвой военного конфликта на Ближнем Востоке.

Утрата этого стратегического объекта в Сирии может вынудить Кремль искать пути для завершения войны в Украине.

Об этом заявил Дэвид Акс, военный обозреватель The Telegraph . Он подчеркнул, что морская база в Тартусе является единственным пунктом русского флота в Средиземном море. С момента подписания 49-летнего контракта с сирийским режимом в 2017 году, она стала ключевой для российского военного присутствия в регионе.

Именно отсюда российские корабли отправлялись в Черное море перед началом полномасштабного вторжения в Украину. База также служит важным логистическим центром для поддержки российского флота, который в основном полагается на "прибрежное плавание" за неимением современных кораблей.

"Потеря Тартуса была бы катастрофической для проекции российской силы в Южной Европе и Северной Африке. Реально, единственный способ для Кремля заменить жизненно важную береговую инфраструктуру в Тартусе – это восстановить доступ к Средиземному морю через Босфор, [закрытый для флота РФ из-за войны в Украине]", – отмечает обозреватель.

Согласно анализу Акса, дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке может поставить Кремль перед выбором: либо продолжать войну в Украине, теряя Тартус, либо мириться с Киевом и разблокировать турецкие проливы для своего флота.

Источник: telegraph .

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