Новый год – это время, когда мы стараемся сделать особые подарки своим близким и друзьям.

Мы подготовили несколько советов, какие подарки станут настоящим сюрпризом для ваших родных, а от которых лучше воздержаться в 2025 году.

Для мамы всегда подходит подарок, дающий комфорт и эмоциональное удовольствие. Отличным вариантом может стать сертификат на посещение излюбленного салона красоты или парикмахерской. Такой презент не только доставит радость, но и позволит маме расслабиться и отдохнуть. Если ваша мама увлекается культурными событиями, отличным выбором будут билеты на ее любимый концерт. Не забывайте о полезных подарках для дома – например, кухонный комбайн.

Современные мужчины часто увлекаются техникой, поэтому беспроводные наушники, фитнес-браслеты или стильные колонки станут отличными подарками. А если хотите сделать действительно уникальный презент, выберите что-то, чего он сам себе не позволяет купить, например, духи или сертификат на экстремальные развлечения, такие как картинг или авиасимулятор.

Женщины всегда оценят подарки, придающие уют и эмоции. Ароматические свечи из соевого воска отлично подходят для создания атмосферы дома. Для любительниц технологий можно выбрать капучинатор, массажер гуашь для лица или мощный фен. Также актуальными будут сертификаты в любимые магазины или салоны, абонементы на йогу, косметика или духи.

Однако существуют некоторые предметы, которые не рекомендуется дарить, чтобы не навлечь негативную энергетику. К примеру, часы для любимого человека считаются плохой приметой. Ножи, вилки и оружие – это подарки, которые могут принести недоразумение. Также не стоит выбирать зеркала в качестве подарков.

Последние новости:

До 5 тысяч гривен: украинцам показали первые цены на елки

Когда Святой вечер 2024: главные традиции и какие блюда нужно готовить

Оливье: украинцам рассказали, сколько придется потратить на новогодний салат