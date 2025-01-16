В Украине появилась новая возможность для военнообязанных подать запрос на отсрочку от мобилизации через мобильное приложение "Резерв+".

Однако не все категории лиц, имеющих право на отсрочку могут воспользоваться этой опцией.

Как сообщила адвокат Дарья Тарасенко в эфире "Украинского радио", отсрочку могут оформить три категории лиц, но каждый имеет свои ограничения.

Первая категория – лица с инвалидностью. Мужчины, имеющие инвалидность любой группы, могут подать заявку на отсрочку, если их данные находятся в реестре Пенсионного фонда. Это касается только тех, кто получает пенсию по инвалидности, поскольку система автоматически проверяет данные в Пенсионном фонде. Для лиц с временной инвалидностью отсрочка оформляется на год или до окончания действия справки МСЭК.

Вторая категория – соискатели образования. Обучающиеся по дневной форме и зарегистрированные в Единой государственной электронной базе образования могут оформить отсрочку. В то же время, это не касается студентов заочной формы обучения.

Третья категория – многодетные родители. Мужчины, которые содержат троих и более детей младше 18 лет, могут подать заявку на отсрочку. Однако есть важное ограничение: отсрочку могут получить только те, кто состоит в браке с матерью всех детей, независимо от того, были ли они замужем раньше, или имеют детей от разных женщин. В таких случаях отсрочку следует оформлять только в бумажной форме.

Кроме того, для тех, кто получил отсрочку из-за "Резерв+", она будет действовать до 7 февраля 2025 года. Для продления ее необходимо будет снова оформить через приложение после этой даты.

Эти нововведения стали частью обновленных правил мобилизации, вступивших в силу 1 декабря.

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