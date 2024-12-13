Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган видит возможность в будущем после свержения Асада.

Об этом Foreign Affairs пишет Гонул Тол, автор книги "Война Эрдогана: борьба сильного дома и в Сирии" и директор турецкой программы Института Ближнего Востока.

Главным игроком среди сирийских повстанцев, уничтоживших режим Асада, стала организация Хаят Тахрир аш-Шам (HTS), суннитская группа, когда-то связанная с Аль-Каидой. Турция долгое время поддерживала HTS, даже несмотря на то, что группа признана террористической организацией. Присутствие турецких войск на северо-западе Сирии и экономические связи помогли HTS удерживать контроль над провинцией Идлиб и, наконец, укрепили позиции Анкары в новой политической реальности.

Турецкая помощь HTS начала приносить плоды, когда Эрдоган разрешил начать операцию, приведшую к быстрому краху режима Асада. Отсутствие поддержки со стороны главных союзников Асада, таких как россия и Иран, создала идеальный момент для действий Турции, которая теперь готова заработать на своих инвестициях в сирийскую оппозицию. Это также позволяет решить вопрос сирийских беженцев, которых Турция уже долго пытается вернуть домой, а также заключить новые соглашения с США, с которыми отношения были напряжены из-за поддержки курдских сил.

Однако, несмотря на оптимизм Эрдогана, ситуация в Сирии не так проста. Переход власти может сопровождаться хаосом, а новое правительство, возглавляемое исламистами, может создать дополнительные проблемы, включая угрозу правам женщин, меньшинств и курдов. Возрастает и риск возрождения Исламского государства, что попытается использовать период хаоса для восстановления своих позиций. Для Турции это может означать новые угрозы террористическим группам.

Источник: foreignaffairs .

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