В Украине 14 декабря введены графики отключения света, известно, что Облэнерго будет задействовать одновременно одну и две очереди.

Так, введены графики отключения света , Укрэнерго задействует одновременно одну и две очереди.

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут выглядеть так:

00:00 – 13:00 – одна очередь отключений;

13:00 – 17:00 – две очереди отключений;

17:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности электроэнергии продлятся с 06:00 до 22:00.

Энергетики добавили, что причиной введения ограничений является повреждение энергообъектов из-за российских ракетно-дроновых атак в ноябре и декабре.

В настоящее время на объектах идут ремонтные работы.

"Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", - добавили в "Укрэнерго".

К слову, чтобы поскорее возобновить поставки электроэнергии, важно выяснить, где произошла авария и кто за нее отвечает.

В Украине графики отключений электроэнергии вводятся не только из-за повреждений электростанций, но и в случае повреждения сетей передачи электричества.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, отвечая на вопрос, почему на западе Украины не выключают свет.

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