Так, введены графики отключения света , Укрэнерго задействует одновременно одну и две очереди.
Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут выглядеть так:
00:00 – 13:00 – одна очередь отключений;
13:00 – 17:00 – две очереди отключений;
17:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности электроэнергии продлятся с 06:00 до 22:00.
Энергетики добавили, что причиной введения ограничений является повреждение энергообъектов из-за российских ракетно-дроновых атак в ноябре и декабре.
В настоящее время на объектах идут ремонтные работы.
"Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", - добавили в "Укрэнерго".
К слову, чтобы поскорее возобновить поставки электроэнергии, важно выяснить, где произошла авария и кто за нее отвечает.
В Украине графики отключений электроэнергии вводятся не только из-за повреждений электростанций, но и в случае повреждения сетей передачи электричества.
Об этом сообщили в компании ДТЭК, отвечая на вопрос, почему на западе Украины не выключают свет.
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