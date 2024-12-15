С начала недели будет смена погоды, ожидается, что с северо-запада идут атмосферные фронты, несущие с собой облака и осадки.
Как рассказала синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.
В начале недели ожидается небольшой снег на юге Украины.
В понедельник, 16 декабря, на запад Украины идут дожди, которые обусловлены тем, что температура повысится, сообщила Наталья Птуха.
Температуры будет на уровне от 5° морозов до 2° тепла, днем 16 декабря в Украине, кроме юго-востока, прогнозируется 1° выше нуля и до +6° градусов.
"В понедельник в Украине, кроме востока, ожидаем порывы ветра 15-20 метров в секунду. То есть надо учитывать такие погодные условия", - прогнозирует синоптик.
17-18 декабря осадки ожидаются в виде дождя, на Левобережье будет мокрый снег.
Температура ночью в эти дни ожидается от 4° тепла до 2° мороза, днем 1-7° тепла, в южных областях ночью 0-6° тепла, днем 4-10°.
19 декабря осадки не ожидаются, однако со временем в западных областях прогнозируется дождь и мокрый снег.
20-21 декабря ночью будет температуры от 4° тепла – 2° мороза до 1-7° тепла, днем 1-7° тепла, на юге и юго-востоке Украины будет до 10°.
22 декабря в Украине понижение температуры ночью и днем до 2° тепла – 4° мороза, на юге днем будет до 1-7° тепла.
Источник: fakty .
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