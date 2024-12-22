Россия может задействовать свой "теневой флот" для стратегических перевозок военных грузов, включая снаряжение для армий.

Об этом в статье Politico предупреждает эксперт Atlantic Council Элизабет Броу. Она отмечает, что хотя "теневые суда" по определению трудно идентифицировать, их число выросло до 17% мирового флота нефтеналивных танкеров, что дает России значительные возможности для военных перевозок.

Рост "теневого флота" россии стал следствием западных санкций, в том числе ограничение цен на нефть, целью было уменьшить доходы Кремля. В ответ на эти меры россия обратилась к судоходным компаниям, зарегистрированным в странах с низкими стандартами регулирования, таким как Габон, а также начала закупать старые суда, которые затем используются для перевозки нефти и других грузов. Такие корабли не имеют необходимого страхования и работают вне радара международных организаций.

"По данным Конференции ООН по торговле и развитию, 3531 торговое судно (3,4 процента от общего количества в мире) сейчас плавает под флагом США. Россия, со своей стороны, имеет 2910 торговых судов, плавающих под ее флагом, но благодаря теневому" флота в ее распоряжении могут находиться еще сотни", - отмечает научная сотрудница.

Поэтому, как отмечает Броу, США должны инвестировать в развитие собственных стратегических морских перевозок, ведь растущее морское могущество россии и Китай могут стать серьезными вызовами в будущем.

Источник: politico .

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