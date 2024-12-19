Есть вероятность, что Турция готовится к масштабной военной операции.

Турция наращивает свои военные силы вдоль границы с Сирией , что вызывает серьезную обеспокоенность в США.

Согласно информации, предоставленной высокопоставленными американскими чиновниками для The Wall Street Journal, в состав сил, сосредоточенных к востоку от города Айн-эль-Араб, входят бойцы-повстанцы, турецкие коммандос и значительное количество артиллерии.

Американские источники сообщают, что подготовка к сделке началась вскоре после падения режима Башара Асада в Сирии. Военные действия Турции напоминают имевшие место в 2019 году перед началом наступления на северо-восток Сирии. Американские чиновники призывают Анкару к воздержанию, но ситуация оставляет мало места для оптимизма. На фоне наращивания сил Турцией, 16 декабря Ильхам Ахмед, представитель гражданской администрации сирийских курдов, обратился к новому президенту США Дональду Трампу с призывом принять меры по сдерживанию Эрдогана.

"Цель Турции – установить фактический контроль над нашей землей до того, как вы вступите в должность, заставив вас взаимодействовать с ними как с правителями нашей территории. Если Турция продолжит свое вторжение, последствия будут катастрофическими", – написал Ахмед.

Переговоры о прекращении огня между сирийскими курдами и поддерживаемыми Турцией повстанцами, проведенные при посредничестве США, не принесли результатов. По словам представителя Сирийских демократических сил, в настоящее время наблюдается значительное наращивание военного присутствия на востоке и западе Айн-эль-Араба.

"С той стороны границы мы уже видим, как наступают турецкие войска, а наши мирные жители живут под постоянным страхом неизбежной смерти и разрушения", – отметил Ахмед в своем письме Трампу.

Источник: wsj .

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