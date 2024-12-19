Политолог Вадим Карасев объяснил, что инаугурация президента США – протокольная вещь, на которую не зовут президентов, поэтому не надо искать скрытый смысл в тому, что Трамп не пригласил Зеленского.

Об этом он рассказал в своей блоге.

Как отмечает эксперт, во-первых, это сегодня такая тема, которой легко манипулировать, в этом контенте и его подачи идет расчет на эмоции, а человеком на эмоциях легко управлять. Он подчеркивает, что на глубокого человека со стержнем, продуманного, прочуханного это не подействует, его нервную систему такими новостями и заголовками не расшатать, но если человек податлив, он становится пластилином.

«Все воспринимают информацию через свою ангажированность. И вот, например, кто-то хочет в этом неприглашении увидеть унижение Украины, поэтому они ждут эту информацию как подтверждение этому. И даже если информация будет противоречить, они все равно не будут это воспринимать», - объясняет Вадим Карасев.

Попутно он напоминает, что инаугурация президента – это протокольная штука, и там присутствуют послы, а не другие президенты, туда вообще не многих приглашают. Да, констатирует эксперт, Трамп пригласил Си Цзиньпина, но из Пекина ответили, что на инаугурации будут присутствовать посол со своей супругой, так что лидеру страны нет смысла ехать, но за предложение спасибо.

«Понимаете, люди же воспринимают только картинку. А вот эти все протокольные вещи надо объяснять», - подчеркивает Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Комаровский дал свой прогноз для Украины: «2025 год будет главным».

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал об успешной контратаке ВСУ на Покровском направлении.