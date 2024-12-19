Политолог Руслан Бортник объяснил, что, если Франция и Британия, как, кстати, Украина и россия, не слишком готовы к переговорам, то Трамп намерен все же быстрее закончить войну и хочет привлечь Китай.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Франция и Британия, на которых ориентируется Зеленский, на которых ориентируется современная Украина, именно этот союз выступает за войну до победного конца над россией, выступает против какого-то поиска компромиссов с россией, которые могли бы трактоваться с ее стороны как победа. И Трамп, ощущая это сопротивление, сказал несколько очень интересных вещей», - отмечает Руслан Бортник.

В частности, напоминает он, Трамп сказал, что необходимо немедленно прекратить это безумие, прекратить огонь, что Украина нелепо потеряла 400 тысяч солдат и еще больше гражданских, что он хорошо знает Владимира, сейчас его время действовать. Как отмечает эксперт, тут мнения разделились, о каком Владимире идет речь, но, если о Зеленском, то это ложится на модель Трампа и Келлога, что Украина должна проявить инициативу по мирному урегулированию.

Также, обращает внимание он, Трамп сказал, что Китай может помочь, пусть у него и антикитайская риторика, но вот такая апелляция. По словам эксперта, Китай может, с одной стороны, надавить на россию, чтобы она прекратила огонь, с другой – помочь финансово Украине с восстановлением.

«Фактически Трамп таким образом приглашает Китай в этот диалог, говорит, что давайте вместе попытаемся разрулить ситуацию, достигнуть какого-то баланса, против чего, как не парадоксально, выступают обе прямые стороны войны. Потому что Украина и россия сегодня в унисон, хором говорят, что нет никакой заморозки, пока мы не достигнем своих целей», - заключает Руслан Бортник.

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