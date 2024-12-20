Сейчас у Израиля есть все основания для более активной поддержки Украины.

Уменьшение влияния России в Сирии может стать ключевым фактором в изменении отношений между Украиной и Израилем, ранее осторожными из-за сложных связей обеих стран с Москвой.

Об этом заявил в интервью Fox News Digital Юлий Эдельштейн, глава комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности и член правящей партии "Ликуд". Он подчеркнул, что ситуация изменилась, и Израиль должен сделать шаг вперед, ведь теперь есть реальные возможности для углубления сотрудничества.

"Израиль должен быть более вовлечен в поддержку Украины. Ситуация изменилась, пора для Израиля сделать шаг вперед", - добавил он.

До этого Израиль долго балансировал между своими связями с Россией, которая поддерживает Иран и различные марионеточные группы в Сирии, и Украиной, для которой важна военная поддержка. Несмотря на значительную поддержку общественности Украины в Израиле, правительство этой страны оставалось осторожным, не оказывая высокотехнологичной военной помощи Киеву. Однако в условиях уменьшения роли России в Сирии посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль больше не может оправдывать свою осторожность и должен активнее поддерживать Украину.

Израильская оборонная экспертиза, в частности в сфере ракетных систем и беспилотников, может быть очень полезна для Украины в условиях войны. Эдельштейн также добавил, что Израиль заинтересован в сотрудничестве с Украиной, особенно в вопросах обороны, потому что Украина стала важным полигоном для испытаний новейших технологий в реальных боевых условиях. Он отметил, что ранее Израиль упустил шанс воспользоваться этими условиями.

Источник: foxnews .

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