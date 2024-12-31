Во время праздничных моментов, когда сердце наполнено надеждой, важно не забывать о том, что наше общее желание – мир.
Предлагаем вам подборку патриотических поздравлений с Новым 2025 годом для близких и друзей.
Поздравление в прозе
Желаю, чтобы Новый год принес миру и миру Украинской земле, победы и тихого неба! Любви, уюта, родительского дома и близких рядом.
Пусть 2024 год заберет с собой всю грусть и боль, а 2025 год подарит мир, тепло и радостные улыбки! Благополучие каждой украинской семье и подлинного счастья! С Новым годом!
Пусть 2025 станет победным! Желаю здоровья, мира и исполнения заветных мечтаний для каждого украинца!
Пусть в этом году принесет только приятные новости, радость и мир для каждой украинской семьи! Миру Украины и дальнейшему процветанию! Счастливого Нового года!
Приветствие в стихах
Когда войной вся страна окутана,
А в дома стучит Рождество,
Я прошу мира у Бога в молитве,
Пусть на улицах царит только добро!
***
Пусть у наших врагов
Все реки выйдут из берегов!
А нам, чтобы жить без войны,
Чтобы снились цветные сны.
Чтобы каждый украинец брат
Свой род умножил в стократ.
Мы стали свободными от ныне,
Обретем Славу Украине!
***
Проходит год, и дни, и ночи,
Счастливые мгновения и грустные.
Умоляю, чтобы в Новом году
Никто не погибал на войне.
Чтобы мир пришел в мою страну,
Заколосились поля,
Чтобы не снаряды, а зерна
Принимала матушка – земля.
Чтобы все были живы – здоровы,
Никто бы не плакал, не болел,
Чтобы не было ни слез, ни крови,
Ни злых и подлых врагов.
Под мирным небом Украины
Сады вишневые пусть цветут,
А в влюбленные семьи
Аисты деток принесут!
Последние дни старого года…
Возможно, был он не такой…
Пусть благополучие, мир и покой
Нам подарит год Новый!
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