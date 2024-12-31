Во время праздничных моментов, когда сердце наполнено надеждой, важно не забывать о том, что наше общее желание – мир.

Предлагаем вам подборку патриотических поздравлений с Новым 2025 годом для близких и друзей.

Поздравление в прозе

Желаю, чтобы Новый год принес миру и миру Украинской земле, победы и тихого неба! Любви, уюта, родительского дома и близких рядом.

Пусть 2024 год заберет с собой всю грусть и боль, а 2025 год подарит мир, тепло и радостные улыбки! Благополучие каждой украинской семье и подлинного счастья! С Новым годом!

Пусть 2025 станет победным! Желаю здоровья, мира и исполнения заветных мечтаний для каждого украинца!

Пусть в этом году принесет только приятные новости, радость и мир для каждой украинской семьи! Миру Украины и дальнейшему процветанию! Счастливого Нового года!

Приветствие в стихах

Когда войной вся страна окутана,

А в дома стучит Рождество,

Я прошу мира у Бога в молитве,

Пусть на улицах царит только добро!

***

Пусть у наших врагов

Все реки выйдут из берегов!

А нам, чтобы жить без войны,

Чтобы снились цветные сны.

Чтобы каждый украинец брат

Свой род умножил в стократ.

Мы стали свободными от ныне,

Обретем Славу Украине!

***

Проходит год, и дни, и ночи,

Счастливые мгновения и грустные.

Умоляю, чтобы в Новом году

Никто не погибал на войне.

Чтобы мир пришел в мою страну,

Заколосились поля,

Чтобы не снаряды, а зерна

Принимала матушка – земля.

Чтобы все были живы – здоровы,

Никто бы не плакал, не болел,

Чтобы не было ни слез, ни крови,

Ни злых и подлых врагов.

Под мирным небом Украины

Сады вишневые пусть цветут,

А в влюбленные семьи

Аисты деток принесут!

Последние дни старого года…

Возможно, был он не такой…

Пусть благополучие, мир и покой

Нам подарит год Новый!

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