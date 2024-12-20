Об этом он рассказал в своем блоге.

«Но вот эти технологические дуэли… Слушайте, если путин предлагает вот это, если путин продолжает угрожать, ну, это как поздний Гитлер на самом деле. Он убежден, что его конструкторы, инженеры не подведут и разработают что-то такое, что действительно может совершить определенный технологический прорыв, по существу, ну, и таким образом изменить ход событий», - объясняет Александр Мусиенко.

И действительно, констатирует он, современные технологии оказывают сильное влияние на ход боевых действий, об этом говорил и главнокомандующий ВСУ Сырский в интервью для французского издания Le Monde. В частности, отмечает эксперт, это и беспилотники, и другие технологии, безусловно, их значение отрицать нельзя.

«Но ведь не об «Орешнике»… Потому что, опять же, надо понимать, что произойдет так, что США и Запад действительно разместят свои системы ПРО (ред. – в Украине), но не только ПРО, но и свои пусковые установки, которыми могут нанести удар не по россии, а по российским военным объектам на территории Беларуси, например», - предупреждает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что нужно бить по Ростов-на-Дону – это большой логистический хаб.

Также Politeka писала о том, что Стариков объяснил, чем так важен Покровск: «Зайдут с юга на Славянско-Краматорскую агломерацию».