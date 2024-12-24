Военный Святослав Дубина заявил, что все трудности на поле боя связаны, конечно, с нехваткой оружия, а не людей, но причина тому – кризис управления в Украине.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Вы же видите, что политические баталии в Америке не завершились, они продолжаются, демократическая партия готовит очередной сюрприз для новоизбранного президента, они решили бросить свой тапок Трампу в борщ и начать с того, что Акела промахнулся – это заявления, которые делал Трамп, что он закончит войну за 24 часа», - объясняет Святослав Дубина.

Как он отмечает, вот через месяц администрация Байдена уходит, а сейчас она говорит, что Украина должна снизить мобилизационный возраст до 18 лет, и при этом они обещают обеспечить новых бойцов только одеждой и автоматами. Так что, констатирует военный, уже даже Зеленский в это не верит.

«Еще раз говорю, это попытка бросить тапок в борщ Трампа. И они перед этим дали кредит на 20 млрд за счет погашения процентов, получаемых от замороженных активов, находящихся в Европе. Помните, был фильм «Не бойся, я с тобой»? Там один заключенный играл на зуб другого заключенного. Подошел, говорит, будем рвать зуб, второй говорит, что это его зуб, а первый отвечает, что это не твой зуб, даже не мой, а их. Американцы пытаются сейчас играть зубами Европы и делать все для того, чтобы испортить ситуацию Трампа», – комментирует Святослав Дубина.

По его словам, трудно сказать, осуществит ли Трамп свои мечты по поводу окончания войны, возможно, они вообще невыполнимы, но ключевая проблема не в этом и не в требованиях снизить мобилизационный возраст. По мнению военного, ключевая проблема в кризисе управления, потому что пока украинским властям не удалось мобилизовать ни страну внутри, ни внешних партнеров в плане адекватной помощи.

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