Звезда проекта "Зважені та щасливі" поделилась простым рецептом вкусного пирога, который можно спокойно есть даже если вы в процессе похудения.

Победительница шоу "Зважені та щасливі", а теперь диетолог Юлия Науменко показала, как приготовить вкусный ленивый пирог с ветчиной и сыром.

Для этого рецепта не придется возиться с замесом теста, потому что звезда "Зважені та щасливі" использует готовое слоеное тесто, которое продается в каждом супермаркете.

Этот пирог очень быстро готовится и получается вкусным как горячий, так и когда остынет.

Для приготовления ленивого пирога с ветчиной и сыром звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко использует следующие ингредиенты:

слоеное тесто – 1 лист

крем-творог – 100 г

ветчина – 150 г

листья шпината – 50 г

сыр (пармезан) – 50 г

яйцо – 1 шт.

Слоеное тесто размораживаем, как указано на упаковке. Раскатываем тесто в прямоугольник и делаем надрезы с обеих сторон, как на видео.

Посередине победительница "Зважені та щасливі" выкладывает начинку полоской: крем-сыр, промытые и просушенные листья шпината, ветчину, нарезанную на тонкие слайсы, и натертый сыр.

Формируем пирог, заворачивая полоски теста, как на видео. Перекладываем пирог на противень, застеленный пергаментом, сверху смазываем размешанным яйцом и выпекаем в разогретой до 180-200 градусов духовке до румяности (примерно 20 минут).

"Вы точно попробуете приготовить такой пирог на закуску, очень быстро и вкусно, сохраняйте рецепт, чтобы не потерять", – отметила звезда "Зважені та щасливі".

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