В Киеве сегодня, 24 декабря, ожидается ухудшение погодных условий, украинцы были срочно предупреждены.

Ухудшение погодных условий ожидается в столице, сегодня в Киевской области прогнозируют непогоду.

Как сообщили в Гидрометцентре, Киев и область окутают туман, синоптики предупреждают о плохой видимости на дорогах.

Густой туман окутает Киев и область уже в ближайшие 2 часа.

Сегодня, 24 декабря, завтра в Киеве и области ожидается густой туман. Синоптики объявили и уровень опасности, желтый.

"В ближайшие 2 часа с содержанием до конца суток 24 декабря, ночью и утром 25 декабря туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Соответствующие погодные условия сохранятся до конца суток, ожидаются утром ночью и завтра.

Видимость будет достигать 200-500 метров, объявлен уровень опасности.

К слову, как сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

До конца года в стране будут доминировать поступающие с северо-запада процессы. Это приводит к появлению атмосферных фронтов и зимних осадков.

По словам Натальи Птухи, на этой неделе не стоит ждать снежный покров. Благодаря плюсовым температурам снег будет таять.

Однако уже на этой неделе фронт с северо-запада может принести снег, меняющий ландшафт, придавая ему зимний вид.

Птуха отметила, что в Украине идет зимний период с температурными колебаниями и периодами морозов.

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