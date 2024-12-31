Некоторые из нас принимают новогодние решения, некоторые из нас ставят цели на новый 2025 год.

Под обоими лежат наши желания, то, что в глубине души мы надеемся, будет нарисовано на чистом холсте - эти новогодние пожелания обладают силой, потому что они движимы нашим желанием.

Наши желания сильны, если мы их чтим и относимся к ним серьезно. Прямо сейчас я объединяю свою энергию с вашей и вижу, как все ваши новогодние желания сбываются. Вот три шага, которые помогут это осуществить.

Освобождение. Что бы в вашей жизни не получилось в 2024 году, пришло время отпустить это.

Возможно, у вас были финансовые проблемы; многие люди пострадали экономически в прошлом году. Возможно, вы потеряли работу или даже дом. Возможно, закончились важные отношения.

Возьмите лист бумаги и разрежьте его на полоски. На каждой полоске напишите одну болезненную вещь, которую вы пережили в 2024 году. Запишите все, каждое трудное событие.

Когда вы почувствуете, что вы выплеснули все из своего сердца на бумагу, найдите металлическую или керамическую миску. Положите листки бумаги в миску и сожгите их. Отпустите каждое из этих болезненных событий, поблагодарите их за то, чему они вас научили, и отпустите их. Прошлое закончилось.

Празднуйте. Теперь возьмите блокнот и запишите все, что произошло в 2024 году, за что вы благодарны.

Потратьте немного времени на свой список. Чем больше мы благодарны за хорошие вещи, тем больше хорошего приходит в нашу жизнь. Затем отложите свой блокнот и позвольте себе праздновать. Поблагодарите Бога (как бы вы ни понимали Бога) за богатство вашей жизни. Закройте глаза и позвольте себе почувствовать счастье.

Визуализируйте. Возьмите свой блокнот и на чистой странице напишите:

«Я постановляю это или что-то лучшее для высшего блага всех заинтересованных сторон в Божественное время».

Теперь запишите каждое из ваших новогодних желаний. Запишите их как простые, прямые позитивные утверждения, каждое из которых отделено строкой.

Хороший способ записать все ваши желания — подумать о том, что вы хотите делать, кем быть и что иметь в новом 2025 году.

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