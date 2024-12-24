Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что заход ВСУ на Курщину изменил все, именно благодаря этому мир перестал бояться россию, а сирийцы даже освободили свою страну.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«На первом месте, конечно, наш заход в Курскую область. Вот просто это первое место, потому что это изменило ход войны, это изменило ход будущих переговоров, это изменило представление в мире о российской федерации, благодаря этому мир перестал ее бояться, и благодаря этому освободилась Сирия», - утверждает Михаил Шейтельман.

Да, подчеркивает он, благодаря операции ВСУ на Курщине сирийцы освободили свою страну, потому что они увидели, что россиян можно бить прямо на их территории, а в ответ – ничего, никакого ядерного оружия. Эксперт напоминает, что украинские войска пребывают в Курской области уже 4,5 месяцев, и ничего.

«На прямой линии у путина спросили, когда освободят Курскую область, он говорит, что не знает. Не знает путин, когда освободят Курскую область, а это превращает в абсурд кучу вещей. Вот ты одну штуку сделал – и у тебя куча вещей превратилась в прах. Оказывается, можно так воевать», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

К тому же, добавляет гость программы, говорят о заморозке по линии фронта и вводе миротворческих войск, получается, что немецкие и французские солдаты будут и в Курской области, ведь линия фронта проходит и там. Так что, констатирует он, заход ВСУ на Курщину действительно меняет просто все.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что Молдовой управлял человек, который считает, что путин – хозяин мира.

Также Politeka писала о том, что Лещинский рассказал о проблеме с кадрами в строительстве: «Обсуждается вопрос завоза иностранных граждан».