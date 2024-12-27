Так, может быть остановка и запуск переговорного процесса, однако это "игра, где много входящих".

Об этом сообщил глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Чмут не исключает, что в 2025 году может быть "остановка" войны и запуск переговорного процесса, но сейчас Москва готова только принять наше поражение, а Украина не будет сдаваться.

"Я верю в то, что может быть остановка и запуск переговорного процесса. Почему? Потому что есть сильная позиция Америки, есть истощение Украины, есть какое-то желание России. Но опять же условия для всех разные", - заявил Чмут.

По словам волонтера, США может пойти на остановку войны "любой ценой", однако украинцы не готовы платить любую цену, в то время как Россия может тянуть время.

"То есть это такая игра, где много входящих, каждая из которых влияет на конечный результат", – заметил Чмут.

Чмут подчеркнул, что перед началом переговоров нужно, чтобы у Украины были какие-то козыри.

Источник: Украинская правда .

К слову, ранее сообщалось, что война в Украине, вероятно, будет продолжаться и в 2025 году, но она может разворачиваться по разным сценариям.

Военные эксперты и аналитики считают возможным новое контрнаступление ВСУ, а также политические события, которые могут повлиять на войну в Украине.

Так, например, журналисты и эксперты The Times прогнозируют, что ВСУ смогут начать новое масштабное контрнаступление в 2025 году с новой техникой, которую получат от партнеров.

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