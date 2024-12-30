Канун Нового года — один из важных дней, он не только объединяет разных людей через общие празднества, но и несет в себе некое волшебное качество и новый старт.

Одна из лучших частей — это то, что в этот день есть много способов загадать желание, которое поможет вам в новом году.

Чтобы разнообразить вашу новогоднюю ночь, узнайте самые памятные традиции и как загадывать новогодние желания.

Пепел в шампанском - это уникальный и экстравагантный способ загадать желание в канун Нового года.

Когда куранты начнут бить в полночь, напишите свое желание на листке бумаги и сожгите его на свече. Смешайте пепел с бокалом шампанского и выпейте его до того, как замолчат куранты.

Этот метод дает вам выброс адреналина, поскольку все происходит очень быстро. Поэтому лучше иметь наготове листок бумаги и карандаш у каждой тарелки на столе. И не волнуйтесь, вы вообще не сможете почувствовать вкус пепла!

12 Желаний. Другой способ загадать желание — написать 12 желаний на отдельных листках бумаги. Обычно их начинают записывать после полуночи. После того, как все 12 желаний записаны, их нужно свернуть и положить под подушку.

На следующее утро, не глядя, вытащите один из рулонов бумаги, и то желание, которое вы вытащили, будет тем, которое должно сбыться. Но есть одна загвоздка!

Чтобы желание сбылось, нужно лечь спать до 3 часов ночи. Считается, что после 3 часов ночи наступает утро, а магия ночи уходит.

Пакеты с вкусностями. Вот так можно загадать желание на материальное благополучие. Если в наступающем году вы хотите финансовой стабильности и карьерного роста , то вам следует приготовить симпатичные маленькие мешочки.

Количество мешочков должно равняться последним двум цифрам наступающего года. Например, на 2025 год у вас должно быть готово 25 мешочков. В каждый мешок положите какие-нибудь вкусности, например, фрукты или конфеты. Когда куранты пробьют полночь, молча загадайте желание.

После этого выйдите на улицу и раздайте сумки первым встречным незнакомцам. Вы должны искренне пожелать им богатства и процветания в Новом году, чтобы ваши собственные желания сбылись.

Прыгающее желание. Этот веселый способ загадать желание идеально подходит для большой компании друзей и семьи. Когда наступит полночь, вам нужно подпрыгнуть как можно выше и загадать самое сокровенное желание во время прыжка.

Главный трюк в том, что желание должно быть коротким и милым, чтобы вписаться в прыжок. Это может быть хаотично, но этот метод развлекательный!

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