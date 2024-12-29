30 декабря по новому церковному календарю православные вспоминают Анисию Солунскую, пострадавшую за веру в Христа.
В народе 30 декабря было принято идти в гости, на столе обязательно должны были быть свиные потроха, грибы.
На день Анисии было принято подавать несоленые блюда, наши предки верили, если посолить еду -навлечете на себя беду.
В народе 30 декабря называли Даниил Зимовказівник, Даниил и три отрока, Данилов день.
Кроме церковных богослужений, люди обращали внимание на поведение человека во сне, если он смеется - ангелы веселятся, скрипит зубами - ангелы борются с демонами и бесами, разговаривает - долго не проживет.
Сны с 29 на 30 декабря считались вещими, и чтобы расшифровать ночное видение - люди молились пророку Даниилу, чтобы он дал подсказку.
Девушки в ночь с 30 на 31 декабря гадали на суженого. Для этого брали три лавровых листка и на них писали имена святых отроков.
Что нельзя делать 30 декабря:
не рекомендуется далеко ходить пешком, также лучше не проводить финансовые операции - поэтому лучше перенести сделки на потом.
Нельзя 30 декабря обсуждать знакомых за их спиной, нельзя шить и прясть, потому что это принесет несчастье.
Употреблять 30 декабря пищу с солью - к проблемам со здоровьем, поднимать вещи на перекрестке, потому что навлечете на себя беду.
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