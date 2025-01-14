Суд, учитывая все обстоятельства дела, принял решение о наказании в виде тюремного заключения сроком на один год.

В Тисменицком районе Ивано-Франковской области суд вынес приговор 41-летнему мужчине, который уклонился от мобилизации, мотивируя свои действия потребностью ухаживать за престарелыми родителями.

Об этом информируют в Судебно-юридической газете .

Суд признал его виновным в умышленном уклонении от прохождения военной службы и назначил наказание в виде одного года лишения свободы.

По данным Судебно-юридической газеты, обвиняемый прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к службе. Однако, мужчина не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, объяснив свое невыполнение обязанности заботиться о своих старших родителях.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, принял решение о наказании в виде тюремного заключения сроком на один год.

Также Politeka писала о том, что в Хмельницкой области суд вынес приговор мужчине, который занимался слежкой за работниками ТЦК в Полонской общине и публиковал информацию об их перемещении в группе Viber.

Обвиняемый активно участвовал в деятельности сообщества, распространявшего данные о местах выдачи повесток. За свою активность, он быстро стал администратором этой группы. После этого мужчина начал систематически публиковать информацию о перемещении представителей ТЦК.

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