В нелегальные работы бизнесмены привлекли трех местных жителей, которые, не осознавая противоправность своих действий, срывали деревья, пилили их на бревна и грузили на транспортные средства.

На Бердичевщине правоохранители объявили подозрение двум предпринимателям, обвиняемым в незаконной вырубке леса на сумму более 600 тысяч гривен.

По данным полиции, двое злоумышленников организовали незаконную вырубку ценных пород деревьев на территории Ружинской поселковой общины, что нанесло значительный экологический ущерб.

Как сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области, в ходе досудебного расследования выяснилось, что 52-летний житель Одесской области и 40-летний житель Киевщины осуществляли свою деятельность в лесном массиве, принадлежащем ГП «Коростышевский лесхоз АПК». Старший из подозреваемых искал дополнительное дерево и давал указания своему сообщнику, а также предоставлял для вырубки технику – бензопилы, грузовики MAN с прицепом и КрАЗ 250 с манипулятором.

К нелегальным работам бизнесмены привлекли трех местных жителей, не осознавая противоправность своих действий, срывали деревья, пилили их на бревна и грузили на транспортные средства. В результате этой деятельности было незаконно срезано 31 дерево, среди которых тополя черные, клены и акации, а также сломано еще 13 кленов и акаций.

Правоохранители Бердичевского районного отдела полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры сообщили предпринимателям о подозрении в совершении незаконной порубки деревьев по заявлению сговора группой лиц, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 246 УК Украины). Продолжается досудебное расследование.

За совершенное подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет.

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