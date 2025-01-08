Согласно закону, водители маршрутных такси обязаны перевозить льготников, если они относятся к указанным категориям.

Есть категории граждан, освобожденных от платы за проезд, и эти льготы сохранятся в 2025 году.

Специалисты Бесплатной правовой помощи разъяснили , кому именно будет доступен бесплатный проезд в маршрутках в следующем году.

Кто может воспользоваться льготным проездом в 2025 году

В Украине право на безвозмездный проезд в маршрутных такси распространяется на ряд категорий граждан. Это:

Дети из многодетных семей.

Участники боевых действий и лица, приравненные к ним.

Срочники , проходящие военную службу.

Лица с инвалидностью в результате войны и приравненные к ним.

Реабилитированы граждане , получившие инвалидность из-за репрессий.

Военнослужащие , ставшие инвалидами из-за участия в войне.

Дети до 6 лет при условии, что они не занимают отдельного места.

Сотрудники полиции и СБУ при исполнении служебных обязанностей.

Родители военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время службы.

Лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью, а также их сопроводительные (одно лицо на каждого).

Службы ветеранов в военных и правоохранительных органах: полиции, ГСЧС, СБУ, налоговой милиции, прокуратуре и т.д.

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (категории 1 и 2), в том числе ликвидаторы и дети, чья инвалидность вызвана аварией.

Что делать в случае отказа в льготном проезде

Согласно закону, водители маршрутных такси обязаны перевозить льготников, если они относятся к вышеперечисленным категориям. Безосновательный отказ в перевозке является нарушением, что может повлечь за собой ответственность перевозчика.

Если водитель отказывается продолжать движение, пока льготник не оплатит проезд, следует сообщить правоохранителям.

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