Известный украинский ведущий, звезда шоу "Голос страны" и "Танцы со звездами" Юрий Горбунов высказался о своем коллеге, хореографе Владиславе Яме, который выехал за границу в первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Горбунов рассказал, что последний раз видел Яму еще в начале войны.

Сейчас Владислав Яма проживает в США, куда он выехал в феврале 2022 года вместе с женой и сыном. По словам Горбунова, танцовщик не обращался к нему за советом относительно своего выезда.

Ведущий добавил, что даже если бы это произошло, он не стал бы давать рекомендации. Горбунов отметил, что не осуждает действия Ямы, несмотря на неоднозначную реакцию многих общественных деятелей по поводу его выезда.

По словам ведущего, он не собирался давать никаких советов хореографу, даже если тот сам к нему обратился. Ведущий подчеркнул, что каждый человек в такой ситуации имеет право принимать собственное решение.

"Осуждаю ли я его? У каждого есть своя правда. Он тебе на любой упрек ответит тем, что он должен оберегать свою семью и завезти их в безопасное место. Все, что ему могу говорить. Так же как Виннику, или еще кому-то, никаких я советов не давал и давать не собираюсь" - заявил Горбунов.

Горбунов также отметил, что в такие трудные времена важно уважать выбор каждого, кто решает, как действовать в сложной ситуации.

"У каждого своя правда и каждый сам решает, как ему действовать в этих обстоятельствах", — подчеркнул он, выразив свою позицию по поводу решений, принятых многими украинскими знаменитостями в период войны.

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