Бывший врач Вижницкой больницы за вознаграждение производил фиктивные документы об инвалидности второй группы для 60 военнообязанных, принимая за свои услуги от 5 до 15 тысяч долларов.

Согласно материалам следствия, мужчина, ранее работавший медиком в Вижницком районе, решил оставить врачебную практику и начал подрабатывать медицинские справки для призывников. Он использовал свои связи и обещал влияние на членов МСЭК для утверждения нужных выводов.

"С помощью личных контактов, подозреваемый организовывал изготовление фиктивных документов и обещал содействие в принятии положительных решений на заседаниях медицинских комиссий. Стоимость таких услуг составляла от 5 до 15 тысяч долларов с человека", - сообщили в СБУ Буковины.

За два месяца оперативники задокументировали 60 фактов преступной деятельности. Мужчину задержали во время получения 11,5 тысячи долларов за очередную поддельную справку.

Согласно сообщению прокуратуры, злоумышленнику выдвинули подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя и других лиц за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, совмещенным с вымогательством). По этому уголовному правонарушению подозреваемому грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества. В настоящее время идет расследование для установления всех лиц, причастных к схеме.

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Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.