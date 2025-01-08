Правительство утвердило новый порядок компенсации за временное размещение внутриперемещенных лиц (ВПЛ).

Кабинет Министров принял постановление , согласно которому физические лица, владельцы жилья, бесплатно предоставляющие убежища ВПЛ, смогут получить компенсацию в размере 450 гривен в месяц за каждого человека.

Документ, утвержденный 31 декабря 2024 под номером 1544, устанавливает правила предоставления компенсации для владельцев жилья, не имеющих родственных связей первой степени (родители, дети, муж или жена) с внутренне перемещенными лицами. Сумма компенсации покрывает расходы, связанные с бесплатным размещением ВПЛ.

Компенсация выплачивается Пенсионным фондом Украины ежемесячно и составляет 450 гривен за каждое внутренне перемещенное лицо. Важно, что компенсация предоставляется только тем лицам, которые принимают людей, переселившихся с территорий, где ведутся боевые действия или где Российская Федерация совершает временную оккупацию, и не имеют собственного жилья площадью более 13,65 м² на человека. Кроме того, компенсация не выплачивается за размещение лиц, получающих субсидии на аренду жилья.

С 1 марта 2025 года компенсация не будет назначена или ее выплата будет прекращена в таких случаях: если выявятся родственные связи с ВПЛ, если лицо находилось за границей более 30 дней, или если Пенсионный фонд получит информацию о непроживании лица по месту, где предоставляется компенсация. Также будет прекращена выплата, если выяснится, что в заявлении указана недостоверная информация.

С того же дня компенсация будет предоставляться сроком на шесть месяцев для новых обращений, а для последующих периодов — автоматически, после проверки прав на получение компенсации. Кроме того, с 1 марта 2025 года компенсация не будет назначаться тем, кто купил или получил бесплатно жилье, включая льготные условия через социальные службы или благотворительные организации, за исключением переселившихся из зон боевых действий.

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