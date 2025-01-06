Согласно действующему законодательству, минимальный призывной возраст для мужчин составляет 25 лет, однако есть определенные исключения, когда призыв может состояться и раньше.
Юристы программы безвозмездной правовой помощи в комментарии "Фактам ICTV" пояснили , что в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", который вступил в силу 18 мая 2024 года, мобилизационный возраст был снижен с 27 до 25 лет.
Согласно нормам этого закона, лица, не достигшие 25 лет, не проходившие военную службу и не имеющие военного опыта, считаются призывниками. Они могут быть мобилизованы только по своему желанию. Однако существуют случаи, когда мужчины до 25 лет могут призвать на военную службу. Это касается следующих категорий:
лиц, проходивших срочную службу в мирное время;
мужчин, которые окончили высшие военные учебные заведения или военные кафедры и получили военно-учетную специальность;
лиц, ранее имевших статус "ограниченно пригодный" к службе.
Таким образом, хотя минимальный призывной возраст установлен на уровне 25 лет, существуют также конкретные условия, при которых призыв может состояться ранее.
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