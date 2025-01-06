Однако существуют случаи, когда мужчины до 25 лет могут призвать на военную службу.

Согласно действующему законодательству, минимальный призывной возраст для мужчин составляет 25 лет, однако есть определенные исключения, когда призыв может состояться и раньше.

Юристы программы безвозмездной правовой помощи в комментарии "Фактам ICTV" пояснили , что в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", который вступил в силу 18 мая 2024 года, мобилизационный возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Согласно нормам этого закона, лица, не достигшие 25 лет, не проходившие военную службу и не имеющие военного опыта, считаются призывниками. Они могут быть мобилизованы только по своему желанию. Однако существуют случаи, когда мужчины до 25 лет могут призвать на военную службу. Это касается следующих категорий:

лиц, проходивших срочную службу в мирное время;

мужчин, которые окончили высшие военные учебные заведения или военные кафедры и получили военно-учетную специальность;

лиц, ранее имевших статус "ограниченно пригодный" к службе.

Таким образом, хотя минимальный призывной возраст установлен на уровне 25 лет, существуют также конкретные условия, при которых призыв может состояться ранее.

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