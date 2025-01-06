С 1 января 2025 г. в Украине продолжаются выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).
Согласно правительственным изменениям , некоторые категории ВПЛ начнут получать помощь без необходимости подачи заявления. Автоматические выплаты относятся к следующим лицам:
пенсионеры, чей размер пенсии не превышает 9444 гривны;
люди с инвалидностью 1 и 2 группы;
несовершеннолетние дети с инвалидностью;
дети с тяжелыми заболеваниями;
молодежь до 23 лет, оставшаяся без родительской опеки;
дети-сироты;
приемные родители и родители-воспитатели.
Размер выплаты ВПЛ в 2025 году
Выплаты в 2025 году будут зависеть от категории получателя:
Лица с инвалидностью и несовершеннолетние дети с инвалидностью получат по 3000 гривен.
Другие категории ВПЛ, в том числе дети с тяжелыми болезнями, получат по 2000 гривен.
Когда можно получить выплаты?
Финансовая помощь будет начисляться дважды в месяц: 15 и 28 числа каждого месяца.
Кто должен подать заявление на получение помощи?
Не все ВПЛ смогут получить помощь автоматически. Поэтому определенным категориям граждан следует подать заявление на продление выплат. К таким лицам относятся:
украинцы с детьми младше 14 лет, проживающие в зонах активных боевых действий или в районах с повышенным риском таких действий;
родители, чьи дети не могут посещать школу в оффлайн-формате, но проживают в безопасных местах;
семьи, где один из членов ухаживает за лицом с инвалидностью 1 группы или за ребенком с инвалидностью или тяжелым заболеванием;
дети до 14 лет, прибывшие как ВПЛ без родителей;
беременные дамы на позднем сроке (от 7,5 месяцев).
Также право на выплаты по заявлению будут иметь лица старше 60 лет при условии, что они не получают пенсию, а средний доход в месяц на каждого члена семьи не превышает 9444 гривны.
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