Также право на выплаты по заявлению будут иметь лица старше 60 лет при определенных условиях.

С 1 января 2025 г. в Украине продолжаются выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Согласно правительственным изменениям , некоторые категории ВПЛ начнут получать помощь без необходимости подачи заявления. Автоматические выплаты относятся к следующим лицам:

пенсионеры, чей размер пенсии не превышает 9444 гривны;

люди с инвалидностью 1 и 2 группы;

несовершеннолетние дети с инвалидностью;

дети с тяжелыми заболеваниями;

молодежь до 23 лет, оставшаяся без родительской опеки;

дети-сироты;

приемные родители и родители-воспитатели.

Размер выплаты ВПЛ в 2025 году

Выплаты в 2025 году будут зависеть от категории получателя:

Лица с инвалидностью и несовершеннолетние дети с инвалидностью получат по 3000 гривен.

Другие категории ВПЛ, в том числе дети с тяжелыми болезнями, получат по 2000 гривен.

Когда можно получить выплаты?

Финансовая помощь будет начисляться дважды в месяц: 15 и 28 числа каждого месяца.

Кто должен подать заявление на получение помощи?

Не все ВПЛ смогут получить помощь автоматически. Поэтому определенным категориям граждан следует подать заявление на продление выплат. К таким лицам относятся:

украинцы с детьми младше 14 лет, проживающие в зонах активных боевых действий или в районах с повышенным риском таких действий;

родители, чьи дети не могут посещать школу в оффлайн-формате, но проживают в безопасных местах;

семьи, где один из членов ухаживает за лицом с инвалидностью 1 группы или за ребенком с инвалидностью или тяжелым заболеванием;

дети до 14 лет, прибывшие как ВПЛ без родителей;

беременные дамы на позднем сроке (от 7,5 месяцев).

Также право на выплаты по заявлению будут иметь лица старше 60 лет при условии, что они не получают пенсию, а средний доход в месяц на каждого члена семьи не превышает 9444 гривны.

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