Специалисты дали лучшие советы, как пережить магнитные бури метеозависимым людям в январе 2025 года.

Украинцам назвали даты магнитных бурь в январе 2025 года, когда стоит быть осторожным.

Во время магнитных бурь в январе метеозависимые люди могут чувствовать усталость, головную боль, мигрень или учащенное сердцебиение во время геомагнитной бури, узнайте опасные даты до конца января 2025 года.

Если вы обнаружили у себя эти симптомы - можете принять меры для преодоления этих симптомов.

Международные лаборатории и метеорологические центры как NOAA ежедневно публикуют на официальных сайтах свежие прогнозы геомагнитной активности.

Календарь магнитных бурь до конца января 2025 года:

6 января – слабая буря с К-индексом 3;

10 января – умеренная буря с К-индексом 4;

11 января – слабая буря с К-индексом 3;

12 января – слабая буря с К-индексом 3;

16 января – умеренная буря с К-индексом 4;

17 января – слабая буря с К-индексом 3;

18 января – слабая буря с К-индексом 3;

19 января – слабая буря с К-индексом 3;

20 января – слабая буря с К-индексом 3.

Важно отметить, что этот прогноз является ориентировочным и может меняться в зависимости от солнечной активности.

Точный прогноз магнитных бурь невозможно предсказать со стопроцентной вероятностью заранее - он ежедневно меняется.

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