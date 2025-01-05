Украинцам назвали даты магнитных бурь в январе 2025 года, когда стоит быть осторожным.
Во время магнитных бурь в январе метеозависимые люди могут чувствовать усталость, головную боль, мигрень или учащенное сердцебиение во время геомагнитной бури, узнайте опасные даты до конца января 2025 года.
Если вы обнаружили у себя эти симптомы - можете принять меры для преодоления этих симптомов.
Международные лаборатории и метеорологические центры как NOAA ежедневно публикуют на официальных сайтах свежие прогнозы геомагнитной активности.
Календарь магнитных бурь до конца января 2025 года:
6 января – слабая буря с К-индексом 3;
10 января – умеренная буря с К-индексом 4;
11 января – слабая буря с К-индексом 3;
12 января – слабая буря с К-индексом 3;
16 января – умеренная буря с К-индексом 4;
17 января – слабая буря с К-индексом 3;
18 января – слабая буря с К-индексом 3;
19 января – слабая буря с К-индексом 3;
20 января – слабая буря с К-индексом 3.
Важно отметить, что этот прогноз является ориентировочным и может меняться в зависимости от солнечной активности.
Точный прогноз магнитных бурь невозможно предсказать со стопроцентной вероятностью заранее - он ежедневно меняется.
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