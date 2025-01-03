Об этом он рассказал на своем канале.

Как рассказывает эксперт, смена министра обороны в российской федерации привела к систематизации работы, ведь Белоусов начал выстраивать систему обороны или наступления под задачи, которые ему ставил путин.

«То, что делается, было видно 16 декабря, когда было расширенное заседание коллегии Министерства обороны, там Белоусов подводил итоги, что он сделал за полгода, и отчитывался перед путиным, там конкретно ставится задача и есть конкретный срок. Это говорит о том, что есть ответственные и есть сроки, а с учетом жесткой вертикальной структуры и авторитарного режима они будут выполнены, для нас это очень плохо», - объясняет Олег Стариков.

Что касается смена главкома ВСУ, отмечает он, то Залужный или Сырский – разницы нет, потому что значение имеют цели, подготовка войск, генералитет, командование по направлениям. И, подчеркивает эксперт, если назначения идут в соответствии со стандартами и требованиями к профессионализму каждого генерала, войска и не заметят, что реально произошло.



«Вывод такой. Ничего не изменилось после смены генерала Залужного на генерала Сырского. Мы только перешли в позиционную войну и весь 2024 год провоевали в ней, но добились успеха, потому что противнику ничего не удалось, не удалось именно переломить ход войны в 2024 году», - заключает Олег Стариков.

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