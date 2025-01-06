Оплату следует производить по отдельным реквизитам, которые отличаются от реквизитов для оплаты за распределение газа.

Украинские потребители газа в 2025 году будут получать новую платежку за услугу, связанную с техническим обслуживанием внутридомовых систем газоснабжения.

Об этом сообщили в газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" на официальной странице в Facebook.

Что такое третья платежка?

Речь идет об оплате услуги, предусмотренной "Порядком технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома". Этот порядок был утвержден Министерством энергетики на основе закона "О жилищно-коммунальных услугах".

Такая платежка включает стоимость работ, выполняемых специалистами для обеспечения безопасного функционирования газовых сетей в домах. Расчеты за техническое обслуживание будут поступать только в месяц, когда эти работы запланированы. Частота оплаты будет составлять один раз в три или пять лет.

Реакция потребителей

В январе 2025 года клиенты "Нефтегаза" начали сообщать о получении новых счетов. Одна из клиенток из Черновцов обнародовала в соцсетях фото платежки за услугу "Техническое обслуживание ВБСХ" с суммой 183,87 грн. "Скажите, пожалуйста, что это за новая платежка?" – спросила она у представителей компании.

Разъяснение от "Нафтогаза"

В компании объяснили, что счет за техническое обслуживание формируется в соответствии с утвержденным графиком выполнения работ. Сумма в квитанции зависит от нескольких факторов:

региона проживания;

длины внутридомовых газовых сетей;

количества квартир в доме.

Оплату следует производить по отдельным реквизитам, которые отличаются от реквизитов для оплаты за распределение газа. Информация о планируемом техническом обслуживании будет заранее размещаться в виде объявлений на домах — не позднее чем за 10 дней до начала работ.

Что делать потребителям?

В случае возникновения вопросов жителям рекомендуют обращаться к своему оператору газораспределительной сети (ГРМ), ведь именно он отвечает за организацию и выполнение этих услуг.

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