Украинские потребители газа в 2025 году будут получать новую платежку за услугу, связанную с техническим обслуживанием внутридомовых систем газоснабжения.
Об этом сообщили в газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" на официальной странице в Facebook.
Что такое третья платежка?
Речь идет об оплате услуги, предусмотренной "Порядком технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома". Этот порядок был утвержден Министерством энергетики на основе закона "О жилищно-коммунальных услугах".
Такая платежка включает стоимость работ, выполняемых специалистами для обеспечения безопасного функционирования газовых сетей в домах. Расчеты за техническое обслуживание будут поступать только в месяц, когда эти работы запланированы. Частота оплаты будет составлять один раз в три или пять лет.
Реакция потребителей
В январе 2025 года клиенты "Нефтегаза" начали сообщать о получении новых счетов. Одна из клиенток из Черновцов обнародовала в соцсетях фото платежки за услугу "Техническое обслуживание ВБСХ" с суммой 183,87 грн. "Скажите, пожалуйста, что это за новая платежка?" – спросила она у представителей компании.
Разъяснение от "Нафтогаза"
В компании объяснили, что счет за техническое обслуживание формируется в соответствии с утвержденным графиком выполнения работ. Сумма в квитанции зависит от нескольких факторов:
региона проживания;
длины внутридомовых газовых сетей;
количества квартир в доме.
Оплату следует производить по отдельным реквизитам, которые отличаются от реквизитов для оплаты за распределение газа. Информация о планируемом техническом обслуживании будет заранее размещаться в виде объявлений на домах — не позднее чем за 10 дней до начала работ.
Что делать потребителям?
В случае возникновения вопросов жителям рекомендуют обращаться к своему оператору газораспределительной сети (ГРМ), ведь именно он отвечает за организацию и выполнение этих услуг.
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