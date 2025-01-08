Пенсионный фонд Украины объявил об изменениях в исчислении доходов для назначения субсидий, утвержденных постановлением Кабинета Министров.

Отныне отдельные государственные выплаты, в частности "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек", не будут включаться в общий доход семьи, информирует Пенсионный фонд Украины.

Как это повлияет на выплаты субсидий

Согласно обновленным правилам средства, полученные в рамках указанных программ, не будут учитываться при определении права на получение жилищных субсидий.

Эти изменения относятся также к выплатам, которые зависят от безналичной оплаты товаров украинского производства в рамках программы "Сделано в Украине". Новый подход влияет на порядок предоставления льгот, где основным критерием остается среднемесячный доход семьи.

Важно знать!

Как уточняется в постановлении Кабмина № 389 от 4 июня 2015 года, единовременные выплаты по программам "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек" больше не включаются в общий доход для определения права на субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также Politeka писала о том, что украинцы, получающие государственную помощь, социальные выплаты или льготы, обязаны вносить изменения в соответствующие реестры в течение 30 календарных дней в случае обновления персональных данных.

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