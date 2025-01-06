2 января температура в Киеве достигала +9°C, но будет ли вся зима такой мягкой, как в начале года?
Об этом в эксклюзивном прогнозе рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач.
январь
Первая декада января принесет резкие колебания температуры от плюса до минуса.
"Среда луны будет условно холодной: ночью - минус, днем - плюсовые температуры. Осадки начнутся с середины декады, но будут не сильными", - говорит синоптик.
Во второй декаде температура будет днем оставаться плюсовой, а ночью возможны незначительные морозы. С середины луны усилятся осадки, а температура снизится, но незначительно. Третья декада также не будет резко холодной, хотя ночью возможны морозы, днем плюсовые температуры. В конце января существенного похолодания не ожидается. В целом январь будет теплым, с неопустившейся температурой ниже -15°C.
Февраль
Первая декада февраля будет влажная, с частыми туманами и туманами. Ночью температура минусовая, днем плюсовые значения или около нуля.
Вторая декада принесет умеренный холод, но к середине месяца температура повысится, хотя осадки будут оставаться. В конце декады снова возможны незначительные морозы. Третья декада будет без значительного потепления: днем плюсовые температуры, но погоду будет портить прохладный западный ветер, с локальными осадками.
Источник: Телеграф
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