Украинская группа The Hardkiss официально сообщила об отмене своего концерта в НСК "Олимпийский", который должен был состояться 18 июня 2025 года.

Это решение стало окончательным после неоднократных переносов шоу, однако пользователи сети сразу же высказали свое недовольство.

В заявлении на официальной странице группы в Instagram музыканты объяснили, что к этому решению привели несколько факторов: продолжение военного положения, невозможность использования стадиона, утрата актуальности события и объявленная гастрольная пауза.

"Концерт The Hardkiss в НСК "Олимпийский" официально отменен. Мы вынуждены были принять это решение по ряду причин: продолжение военного положения, не функционирование стадиона, потеря актуальности события, а также гастрольную паузу самой группы. Большая часть возвратов за билеты уже проведена, процесс продолжается", — говорится в заявлении.

Объявление вызвало бурное обсуждение в сети. Многие комментаторы выразили разочарование и обвинили группу в том, что отмена связана с отсутствием ее участников в Украине:

"Трудно поверить в искренность оправданий, учитывая, что группа продолжает гастроли за границей; Олимпийский не работает, но это не объясняет, почему все концерты проходят только за границей;То есть, что предатели бежали за границу никто писать не будет?; Кажется, причина отмены кроется не в стадионе, а в том, что группа давно не находится в Украине; Вместо честных объяснений мы получаем формальные отговорки".

Несмотря на заявления группы о временной паузе, пользователи обратили внимание, что концерты The Hardkiss продолжаются за рубежом. Этот факт вызвал особенно острую реакцию, поскольку фанаты ожидали выступлений именно в Украине.

В сети также напомнили, что мужская половина группы уже давно не в стране и не удивительно, что концерт "внезапно" отменили.

Последние новости Украины:

Леся Никитюк показала интересный рецепт, который понравится многим.

Настя Каменских поделилась интересным рецептом завтрака.

Также сообщалось, что Настя Каменских дала хитрый рецепт блинов.