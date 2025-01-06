Даже если вы не используете газ, но подключены к газовой сети, придется платить за доставку газа.

С 1 января 2025 года в Украине был произведен перерасчет платежей за доставку газа - изменения коснулись всех потребителей, и в некоторых случаях они могут оказаться больше.

Это касается тех, кто увеличил свое потребление газа в период с октября 2023 по сентябрь 2024 по сравнению с аналогичным периодом 2021/2022.

Даже если вы не используете газ, но подключены к газовой сети, придется платить за доставку газа. Если вы не оплатите этот счет добровольно, вам грозит арест счетов.

Стоимость доставки газа рассчитывается каждый месяц, даже если вы не потребляете газ. Для этого используется среднее месячное потребление, умножающееся на тариф вашего оператора газораспределительной сети (ГРМ). Тариф на доставку зависит от многих факторов, включая длину сети, количество абонентов, состояние оборудования и уровень заработной платы.

К примеру, тарифы на доставку газа в Полтавской области в городах Кременчуг и Гадяч значительно отличаются. Хотя плановая мощность в Кременчуге почти в 14 раз больше, чем в Гадяче, себестоимость для Кременчуггаз в 3,7 раза выше, чем у Гадячгаза. Поэтому тарифы на доставку газа в Кременчуге составляют 0,552 грн за кубометр, а в Гадяче — 2,388 грн. Таким образом, доставка газа в Гадяче стоит в 4,3 раза дороже.

Объем потребления газа для расчета платы за доставку учитывается за газовый год (с октября по сентябрь). К примеру, в этом году будут рассчитывать плату за объемы, потребленные с октября 2023 года по сентябрь 2024 года.

Есть два основных случая, когда можно переплатить за доставку газа. Первый – если вы не потребляете газ, но не отключаетесь от сети. В этом случае вам начислят плату только при подключении. Чтобы избежать лишних затрат, следует обратиться к оператору газораспределительной сети с заявлением об отключении.

Второй случай – когда вы не передаете показы газового счетчика. Тогда оператор может рассчитать доставку по средним показателям, что часто приводит к значительным перерасходам по сравнению с фактическим потреблением.

Источник: OBOZ.UA.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.