ПриватБанк может взимать комиссию по некоторым пакетам услуг, даже если условия бесплатного использования были выполнены.

Об этом сообщает портал "Минфин", на котором пользователи могут оставлять обращение в банки. В частности, в случае пакета Premium PLUS банк иногда приравнивает определенные операции к "исключениям", предусматривающим оплату.

Один из клиентов "ПриватБанка" рассказал, что пользовался пакетом Premium PLUS, по условиям которого банк не должен взимать комиссию за пользование. Однако в результате ему все же была начислена плата.

"Столкнулся с мелкой махинацией ПриватБанка в рамках пакета Premium PLUS. Банк снял комиссию за пользование пакетом, хотя условия бесплатного использования были выполнены", - сообщил он.

Он узнал, что комиссия была списана из-за того, что банк решил приравнять операции, совершенные через GPay с кодом MCC 9311/Налоговые платежи, к одному из исключений, таких как оплата коммунальных услуг или платежи по реквизитам с номером IBAN.

Интересно, что ни код MCC 9311, ни "налоговый платеж" не являются частью исключений, однако банк вправе отнести их к этой категории и таким образом исключить из бесплатных сделок, гарантирующих бесплатное обслуживание пакета.

Клиент "ПриватБанка" обратился с жалобой в Национальный банк Украины (НБУ), поскольку с таким подходом финучреждение может считать любую операцию исключительной.

В ответ представитель "ПриватБанка" не объяснил четко, почему были списаны средства за бесплатные услуги, но пообещал разрешить ситуацию лично.

Согласно информации на сайте "ПриватБанка", для пакета Premium PLUS бесплатное обслуживание гарантируется при расходах на сумму от 30 тысяч гривен в месяц при расчетах картой в торговых точках и в интернете.

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