Экономное использование электроэнергии поддерживает энергосистему и более выгодно для каждого.

Учитывая ожидаемое похолодание и последствия 13 масштабных атак на энергосистему в прошлом году, "Укрэнерго" обратилось к гражданам с призывом рационально потреблять электроэнергию .

Это поможет избежать дефицита и стабилизировать работу системы, сообщают в заведении.

Как сократить потребление электроэнергии

Не включайте одновременно несколько мощных приборов в часы пикового потребления (утром и вечером).

Выключайте излишнее освещение дома и на работе.

Исключайтесь из сети технику, которой не пользуетесь.

Кипятите только нужное количество воды в электрочайнике.

Используйте энергоемкие приборы ночью, после 23:00.

Не оставляйте устройство на зарядке больше необходимого.

Используйте LED-лампы , которые потребляют меньшее количество энергии.

«Экономное использование электроэнергии поддерживает энергосистему и выгоднее для каждого», – отмечают в «Укрэнерго».

Тарифы на электроэнергию

Сейчас тариф для населения составляет 4,32 грн. за 1 кВт*ч. До конца отопительного сезона его повышение не планируется.

Потребители могут снизить затраты, установив многозонный счетчик:

Двухзонный тариф :

Ночной период (23:00–07:00) – 2,16 грн/кВт*ч.

Трехзонный тариф :

Ночной период – 1,728 грн/кВт*ч.

Полупиковый – 4,34 грн/кВт*ч.

Пиковый – 6,48 грн/кВт*ч.

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