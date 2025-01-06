Учитывая ожидаемое похолодание и последствия 13 масштабных атак на энергосистему в прошлом году, "Укрэнерго" обратилось к гражданам с призывом рационально потреблять электроэнергию .
Это поможет избежать дефицита и стабилизировать работу системы, сообщают в заведении.
Как сократить потребление электроэнергии
Не включайте одновременно несколько мощных приборов в часы пикового потребления (утром и вечером).
Выключайте излишнее освещение дома и на работе.
Исключайтесь из сети технику, которой не пользуетесь.
Кипятите только нужное количество воды в электрочайнике.
Используйте энергоемкие приборы ночью, после 23:00.
Не оставляйте устройство на зарядке больше необходимого.
Используйте LED-лампы , которые потребляют меньшее количество энергии.
«Экономное использование электроэнергии поддерживает энергосистему и выгоднее для каждого», – отмечают в «Укрэнерго».
Тарифы на электроэнергию
Сейчас тариф для населения составляет 4,32 грн. за 1 кВт*ч. До конца отопительного сезона его повышение не планируется.
Потребители могут снизить затраты, установив многозонный счетчик:
Двухзонный тариф :
Ночной период (23:00–07:00) – 2,16 грн/кВт*ч.
Трехзонный тариф :
Ночной период – 1,728 грн/кВт*ч.
Полупиковый – 4,34 грн/кВт*ч.
Пиковый – 6,48 грн/кВт*ч.
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