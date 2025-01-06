Ограничения могут действовать даже в том случае, если водитель не является виновником ДТП.

Верховная Рада рассматривает законопроект, регулирующий использование сезонных шин, за нарушение автовладельцев будет ждать штраф и отказ от виплат.

Законопроект , представленный в феврале 2024 года, предусматривает введение штрафов за применение шин, не соответствующих сезону.

Как отметил эксперт Александр Метолиди, в настоящее время в Украине не существует законодательных норм, обязывающих использовать зимние шины в холодный период. Если вы хотите ездить зимой на летних шинах, это ваше личное дело.

Он также подчеркнул технические характеристики разных типов шин. Летняя резина более жесткая и предназначена для сухого асфальта. Когда температура понижается до +5-7 градусов, она дубеет, ужаснее держит дорогу, а тормозной путь возрастает.

Эксперт также обратил внимание на вопросы страхования. Некоторые страховые компании включают в условия пункты, относящиеся к сезонности шин. Если после 15 октября случается страховой случай, а автомобиль оснащен летними шинами, возмещение виплат не будет предоставлено.

Важно, что такие ограничения могут действовать даже в том случае, если водитель не является виновником ДТП.

Метолид советует использовать зимние шины даже в случае мягкой зимы: "Даже если фактической зимы будет там несколько недель, лучше пусть это будет подержанная резина, даже не новая. Все равно она зимой будет держать ваш автомобиль на дороге лучше, чем летняя".

Последние новости Украины:

Удар по карманам: украинцам хотят увеличить штрафы за нарушение комендантского часа, названы суммы.

Распространенная ошибка грозит украинцам штрафом: полицейские тщательно отслеживают.

В Украине введены новые штрафы: известно, за какие нарушения придется заплатить почти 5 тысяч.