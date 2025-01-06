Согласно новым правилам, с каждой посылки, за которую оплачивается доставка, будет взиматься дополнительная плата.

"Укрпочта" сделала обязательным принудительное взыскание благотворительности на нужды ВСУ – таким образом государственный оператор может собрать до 50 млн грн в течение года.

Об этом сообщила народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в своем Telegram.

Государственная компания "Укрпочта" ввела обязательные взносы, которые будут направляться в поддержку Вооруженных сил Украины. Согласно новым правилам, с каждой посылки, за которую оплачивается доставка, будет взиматься дополнительная 1 гривна в качестве благотворительного взноса в пользу фонда "Киевская школа экономики" для нужд ВСУ.

Она также сообщила, что этот взнос обязателен и не подлежит возврату.

"Государственная "Укрпочта" при оплате услуг по доставке посылок дополнительно взимает 1 (одну) гривню как благотворительный взнос на нужды ВСУ в Благотворительный фонд "Киевская школа экономики" (код 35133288). Отказаться от этого невозможно – взыскание внесено в программное обеспечение "Укрпочты" , - отметила народная депутат.

По ее подсчетам благодаря таким вкладам "Укрпочта" может собрать около 50 миллионов гривен, что соответствует количеству посылок, присланных за 2023 год.

Также следует напомнить, что полиция получила право открывать посылки без разрешения адресата в отдельных случаях. Проектом закона предусмотрено, что почтовые отправления могут быть раскрыты только при наличии веских причин, поскольку это может быть признано вмешательством в частную жизнь.

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