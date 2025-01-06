С 1 января 2025 года в Украине вступает в силу новый порядок наложения штрафов – проверка наличия обязательного страхования будет осуществляться с помощью камер автоматической фиксации.

Как сообщается в законе 3720-IX "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", статья 9 этого закона определяет механизм проверки страховки.

Проверка будет осуществляться Национальной полицией во время регулирования дорожного движения, контроля соблюдения Правил дорожного движения и оформления материалов ДТП. Кроме того, использование автоматических технических средств и камер, работающих в автоматическом режиме, позволяет проводить проверку с помощью фотосъемки и видеозаписи.

Это означает, что камеры автофиксации, которые уже оштрафовали водителей более чем на 2,1 миллиарда гривен за нарушение скорости и движения по полосам для общественного транспорта, теперь также смогут штрафовать водителей за отсутствие автогражданки.

Указано, что штраф будет наложен не на водителя, а на юридического владельца транспортного средства. Это вызывает противоречия с статьей 61 Конституции Украины, которая предусматривает индивидуальную ответственность лиц.

Дело о соответствии автофиксации Конституции находится на рассмотрении в Конституционном суде уже более четырех лет, но до сих пор не принято окончательное решение. Сумма штрафа за отсутствие полиса автогражданки остается неизменной - 425 грн.

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