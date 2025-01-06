В конце 2024 года официальный и наличный курс доллара колебался в пределах 42 гривен – ожидается, что в 2025 году валюта продолжит расти.
Об этом рассказал экономист Олег Пендзин.
Экономист Олег Пендзин прогнозирует, что к концу 2025 г. средний курс в Украине составит около 45 гривен за доллар. Он пояснил, что страна завершила 2024 год с курсом более 42 гривен, а в 2025-м курс может подняться до 47,5 гривен за доллар, сохраняя средний уровень на отметке 45 гривен.
Пендзин также отметил, что на 2025 год в бюджете предусмотрена инфляция на уровне 10%, что означает снижение реальной покупательной способности украинцев на этот процент. По словам экономиста, это значительно снизит способность населения покупать товары и услуги, хотя рост цен будет иметь и другие факторы.
Основные драйверы инфляции в 2025 году ключают три фактора:
- Дефицит рабочей силы , заставляющий компании повышать зарплаты для привлечения новых работников.
- Рост тарифов , поскольку Пендзин уверен, что летом тарифы на электроэнергию снова возрастут.
- Непредсказуемые погодные условия , которые могут негативно отразиться на урожае. К примеру, 2023 год был урожайным, но 2024 год может быть значительно менее продуктивным.
Источник: 24 Канал.
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