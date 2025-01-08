Средства в обоих случаях собирал именно фигурант дела, координировавший свои действия с другими участниками аферы.

В Киеве пенсионеры стали жертвами мошенников , обманом выдумывавших большие суммы денег.

По информации , опубликованной в Едином государственном реестре судебных решений, в приговоре суда говорится о двух случаях мошенничества.

Злоумышленники действовали по схеме, пугая пожилых людей вымышленными историями о серьезных проблемах их близких.

В первом случае аферисты позвонили пожилой женщине, выдавая себя за ее соседку, якобы попавшую в больницу после ДТП. Они сообщили, что на лечение срочно нужны деньги, и через несколько часов "доверенное лицо" забрало у женщины 40 тысяч гривен.

Во втором случае злоумышленники убедили пенсионера, что его жена якобы стала виновницей ДТП, в котором пострадал впоследствии умерший человек. Мошенники заверили мужчину, что во избежание уголовной ответственности необходимо выплатить "компенсацию". Сначала он передал 100 тысяч гривен, а позже еще 200 тысяч.

В общей сложности злоумышленники завладели 340 тысячами гривен Средства в обоих случаях собирал именно фигурант дела, который координировал свои действия с другими участниками аферы.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ему назначены четыре года лишения свободы, однако наказание было заменено на трехлетний испытательный срок. В настоящее время осужденный может покинуть страну только по разрешению, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, регулярно являться в орган пробации, а также найти работу или обратиться в службу занятости. Кроме этого, он должен извиниться перед потерпевшими.

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Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.