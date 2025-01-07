В Украине процесс удаления деревьев и кустов регламентируется законодательно .
Порядок срезки деревьев в населенных пунктах определен постановлением Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка отвода деревьев, кустов, газонов и цветов в населенных пунктах" от 1 августа 2006 года.
Когда можно срезать деревья на улице?
Если дерево или кустарник растет на частном земельном участке, собственник вправе принять решение о его удалении без разрешения. В то же время, если дерево находится за пределами приусадебного участка, решение о его удалении принимают местные власти. Для этого следует обратиться в соответствующий орган, после чего комиссия изучает вопросы, составляет акт обследования насаждений и выдает копию решения заявителю.
Когда можно срезать дерево без штрафов?
Уплата восстановительной стоимости не требуется в следующих случаях:
реконструкции или капитального ремонта объектов благоустройства;
при удалении аварийных, сухостойных деревьев или фаутных (поврежденных или самосеющих);
если дерево достигает возрастного предела или затеняет дом;
при ликвидации аварийной ситуации в инженерных сетях.
Штрафы за незаконное удаление деревьев
Незаконная срезка деревьев в населенном пункте влечет штраф от 1152 до 1852 грн. Кроме того, виновные должны возместить ущерб, зависящий от диаметра незаконно срезанного дерева.
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