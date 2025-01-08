Если пенсия была отменена, выплаты можно возобновить, обратившись в Пенсионный фонд Украины.

Пенсионные выплаты для украинцев могут быть прекращены по нескольким причинам.

Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины.

Важно понимать, что пенсия на время остается на счетах Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и не начисляется до выяснения обстоятельств.

Когда может быть отменена пенсия?

Согласно украинскому законодательству, в частности, Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", есть несколько основных причин для прекращения выплат.

Среди них:

Предоставление недостоверных документов пенсионерам.

Отсутствие идентификации личности в установленное время.

пенсионер не получал пенсию за последние 6 месяцев (а также если не происходило движения на банковском счете, куда поступает пенсия).

Пенсионер получил статус пропавшего без вести.

Признание пенсионера погибшим.

Подача заявления о выезде на постоянное место жительства за границу.

Иные обстоятельства, предусмотренные законодательством.

Как восстановить пенсионные выплаты?

Если пенсия была упразднена, выплаты можно возобновить. Для этого нужно обратиться одновременно в ПФУ с соответствующим заявлением и документом, удостоверяющим личность. После проверки выплаты должны быть возобновлены в течение 10 дней.

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