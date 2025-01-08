Пенсионные выплаты для украинцев могут быть прекращены по нескольким причинам.
Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины.
Важно понимать, что пенсия на время остается на счетах Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и не начисляется до выяснения обстоятельств.
Когда может быть отменена пенсия?
Согласно украинскому законодательству, в частности, Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", есть несколько основных причин для прекращения выплат.
Среди них:
Предоставление недостоверных документов пенсионерам.
Отсутствие идентификации личности в установленное время.
пенсионер не получал пенсию за последние 6 месяцев (а также если не происходило движения на банковском счете, куда поступает пенсия).
Пенсионер получил статус пропавшего без вести.
Признание пенсионера погибшим.
Подача заявления о выезде на постоянное место жительства за границу.
Иные обстоятельства, предусмотренные законодательством.
Как восстановить пенсионные выплаты?
Если пенсия была упразднена, выплаты можно возобновить. Для этого нужно обратиться одновременно в ПФУ с соответствующим заявлением и документом, удостоверяющим личность. После проверки выплаты должны быть возобновлены в течение 10 дней.
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