Одной из главных причин нестабильности цен на ряд продуктов является нехватка мест для их хранения.

В конце января – начале февраля 2025 года ожидается стабилизация цен на продукты питания, а некоторые товары могут подешеветь.

Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Солончук.

Он пояснил, что резкое удорожание продукции наблюдалось перед праздниками из-за влияния курса доллара и повышения расходов производителей на энергоносители, транспорт и оборудование, закупаемые за иностранную валюту.

Причины удорожания продуктов:

Колебания курса доллара – многие производители зависят от импорта горючего, оборудования и энергоресурсов, что оказывает непосредственное влияние на себестоимость продукции.

Повышенный спрос перед праздниками – в канун Нового года и Рождества спрос на продукты традиционно растет, что способствует временному удорожанию.

Отсутствие должной инфраструктуры для хранения овощей – дефицит овощехранилищ вынуждает аграриев продавать продукцию сразу после сбора урожая, что приводит к увеличению цен через участие посредников.

Солончук отметил, что ситуация осложняется тем, что в Украине до сих пор не хватает достаточного количества овощехранилищ. Это приводит к неравномерному распределению доходов между производителями и посредниками, устанавливающими цены на рынке.

Одной из главных причин нестабильности цен на овощи является нехватка мест для их хранения.

К примеру, аграрии выращивают картофель, но вынуждены продавать его по 8-10 грн за килограмм, поскольку не имеют возможности для длительного хранения. Из-за многочисленных посредников цена для потребителей может вырасти до 30-35 грн за килограмм", – объяснил эксперт. Это приводит к значительным наценкам и несправедливому распределению доходов: производитель получает минимум, а основную прибыль получают перекупщики.

По мнению эксперта, в ближайшее время следует ожидать снижения цен на несколько групп товаров, в частности:

Яйца – возможно значительное удешевление из-за стабилизации рынка после праздников.

– возможно значительное удешевление из-за стабилизации рынка после праздников. Молочная продукция – прекращение дальнейшего роста цен и установление стабильных ценовых характеристик.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.