Как сообщает Госпродпотребслужба, оформление ценников должно быть завершено до поступления товара в торговый зал.

В Украине магазины и супермаркеты обязаны на ценниках указывать точную, понятную и четкую информацию, чтобы не вводить потребителей в заблуждение.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Как сообщает Госпродпотребслужба, оформление ценников должно быть завершено до поступления товара в торговый зал. Прежде чем приступить к работе, работники магазина должны проверить наличие и правильность оформления ценников.

Информация на ценниках должна быть четкой, понятной и лаконичной, чтобы не вводить покупателя в заблуждение, поскольку цена является важным фактором при выборе продукта.

На ценниках для разных категорий товаров должна быть указана следующая информация:

Для весовых товаров : название, сорт, цена за килограмм или за 100 грамм.

: название, сорт, цена за килограмм или за 100 грамм. Для товаров и напитков на разлив : название, сорт, цена за единицу емкости или веса.

: название, сорт, цена за единицу емкости или веса. Для искусственных товаров и напитков в бутылках : название, вес или емкость, сорт, цена за единицу.

: название, вес или емкость, сорт, цена за единицу. Для расфасованных товаров : название, сорт, цена за килограмм или 100 г, вес упаковки, цена за единицу упаковки.

Следование этим простым правилам важно во избежание ситуаций, когда покупатели могут неправильно понять цену, например, приняв стоимость за 100 граммов за цену за 1 килограмм.

Если вы считаете, что ваши потребительские права нарушены, и торговое предприятие отказывается выполнять ваши требования согласно действующему законодательству, вам следует обратиться в Госпродпотребслужбу или ее местные подразделения.

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