В случае подтверждения нарушения облгаз обязан произвести перерасчет и выплатить компенсацию.

Пользователи услуг газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" массово жалуются на низкое качество природного газа .

Компания объясняет , как проверить качество, добиться перерасчета и получить компенсацию.

Жалобы на газ

На официальной странице "Нафтогаза" в Facebook клиенты выражают обеспокоенность пониженным давлением и возможными примесями в газе.

«Облгазы снижают давление газа и что-то подмешивают. Температура на котле 40 °, в доме 17-18. Звонишь в «Нефтегаз» — ответственность переводят на облгаз», — пишет одна из клиенток.

Клиенты также отмечают, что расход газа в теплое время года значительно превышает прошлые показатели.

"Раньше при -12°С мы потребляли 400-420 кубов, теперь 460 при плюсовой температуре. В чем проблема?"

Некоторые предполагают, что вместо чистого газа дается смесь, но оплата остается стабильной.

Что делать в случае подозрения

В "Нефтегазе" объясняют, что облгазы не имеют права на доставку топлива, а главные сети контролирует оператор газотранспортной системы.

"Если есть убеждение о некачественном газе, подайте жалобу. На ее основе инициируют проверку. Если ваша жалоба подтверждается, объемы пересчитываются, а вы получаете компенсацию", - отмечают в учреждении.

Как инициировать проверку

Клиенты могут обратиться в обл- или горгаз. В течение двух-пяти дней поставщик должен направить своего представителя в удобное время.

Для проверки могут использоваться независимые лаборатории. В случае подтверждения нарушения облгаз обязан произвести перерасчет и выплатить компенсацию.

Потребители могут также подавать жалобы на работу сотрудников, которые в случае нарушения будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Эксперты призывают фиксировать все нарушения для успешного решения проблемных вопросов.

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