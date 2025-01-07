Пользователи услуг газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" массово жалуются на низкое качество природного газа .
Компания объясняет , как проверить качество, добиться перерасчета и получить компенсацию.
Жалобы на газ
На официальной странице "Нафтогаза" в Facebook клиенты выражают обеспокоенность пониженным давлением и возможными примесями в газе.
«Облгазы снижают давление газа и что-то подмешивают. Температура на котле 40 °, в доме 17-18. Звонишь в «Нефтегаз» — ответственность переводят на облгаз», — пишет одна из клиенток.
Клиенты также отмечают, что расход газа в теплое время года значительно превышает прошлые показатели.
"Раньше при -12°С мы потребляли 400-420 кубов, теперь 460 при плюсовой температуре. В чем проблема?"
Некоторые предполагают, что вместо чистого газа дается смесь, но оплата остается стабильной.
Что делать в случае подозрения
В "Нефтегазе" объясняют, что облгазы не имеют права на доставку топлива, а главные сети контролирует оператор газотранспортной системы.
"Если есть убеждение о некачественном газе, подайте жалобу. На ее основе инициируют проверку. Если ваша жалоба подтверждается, объемы пересчитываются, а вы получаете компенсацию", - отмечают в учреждении.
Как инициировать проверку
Клиенты могут обратиться в обл- или горгаз. В течение двух-пяти дней поставщик должен направить своего представителя в удобное время.
Для проверки могут использоваться независимые лаборатории. В случае подтверждения нарушения облгаз обязан произвести перерасчет и выплатить компенсацию.
Потребители могут также подавать жалобы на работу сотрудников, которые в случае нарушения будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Эксперты призывают фиксировать все нарушения для успешного решения проблемных вопросов.
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