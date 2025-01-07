В разных регионах Украины цена на кофе варьируется – самые высокие цены зафиксированы не только в Киеве.

В течение года стоимость кофе эспрессо в Украине выросла, однако в части украинских областей остаются цены на старых показателях.

Об этом сообщает Опендатабот.

Исследование Индекса эспрессо показало, что средняя цена эспрессо в Украине в 2024 году составила 31 грн., что на 11% больше, чем в 2023 году (28 грн.). В целом, за период с начала полномасштабной войны цена эспрессо увеличилась на 1,7 раза – с 20 до 35,7 грн.

В разных регионах Украины цена на кофе варьируется. Самые высокие цены зафиксированы не только в Киеве (37,14 грн за чашку), но и в таких областях:

Днепропетровская область – 49,23 грн;

Одесская область – 43,18 грн;

Волынская область – 38,85 грн;

Киевская область – 37,65 грн;

Львовская область – 37,28 грн.

Дешевое эспрессо можно приобрести на Хмельнитчине и Сумщине, где цена составляет 27 и 28,4 грн соответственно. Наибольший рост цены наблюдается в Винницкой области - на 29%, где стоимость чашки достигла 31 грн. В то же время цена эспрессо осталась стабильной только в Харьковской области (34 грн).

Индекс эспрессо является экономическим показателем, который помогает измерить стоимость стандартной порции эспрессо в разных городах и странах, давая представление о покупательной способности и уровне инфляции.

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