Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что даже сам факт паники на россии из-за нового наступления ВСУ играет нам на руку, но комментировать это рано, пока нет официальной информации со стороны Украины.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, многие телеграммы-каналы начали сообщать о новом наступлении ВСУ на Курщине, в частности, из Суджи в сторону Большого Солдатского. В общем же, констатирует он, комментировать это рано, потому что нет официальной информации от ВСУ, но уже можно сказать, что прогнозы о том, что нашим войскам придется скоро выходить из Курской области, не оправдались, и солдаты КНДР не помогли россии их вытеснить.

«Как только появляется возможность, наши силы делают все возможное для того, чтобы контратаковать и выжимать врага, и это очень важно. В любом случае несколько изменился контекст, и вроде бы кажется, что ВСУ только в обороне, не переходят в атаку, но здесь надо понимать, что, когда есть возможность, когда есть случай, наши силы пользуются этим на разных направлениях», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Между тем, добавляет он, наступление ВСУ на Курщине признало Минобороны рф, хотя они сообщают, что отбили две атаки. По словам эксперта, это понятно, потому что в россии все вроде бы отбивают, сбивают, а все повреждения только вследствие операции «Обломок».

«российские паблики кричат ​​о том, что сейчас уже украинские войска и в Белгородской области пойдут в наступление, что еще что-то там произойдет. Посмотрим, здесь, опять, же ничего не буду комментировать. Но то, что они боятся, то, что они опасаются, то, что они паникуют, я считаю, очень хороший сигнал», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, будет ли Запад давить на Украину по возобновлению транзита российского газа.

Также Politeka писала о том, что Карасев оценил ущерб россии из-за прекращения транзита газа.





